В Бобруйске прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция работников здравоохранения

В четверг, 18 ноября, в районном Центре культуры состоялась отчет-выборная профсоюзная конференция работников здравоохранения Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи им. В. О. Морзона.

Подробнее о прошедшей конференции корреспонденту «БЖ» рассказала Алина Гавриленко, председатель первичной профсоюзной организации УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинский помощи им. В. О. Морзона»:

– Сегодня мы подвели итоги за 2019, 2020, 2021 годы. На конференции присутствовали Людмила Григорьевна Балакер, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов, Наталья Петровна Савонова, председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Владимир Валентинович Белогуров, главный врач УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона», Анастасия Николаевна Долгая, заместитель председателя профсоюзной организации врач УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона», – сказала Алина Олеговна. – Мы обсудили в целом работу профсоюзного комитета за вышеупомянутый период. В частности, оказание материальной помощи сотрудникам, работу общественной комиссии по охране труда, наметили перспективы на будущее.