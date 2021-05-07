В Бобруйске прошла масштабная реконструкция событий Великой Отечественной войны
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Местом действия стала территория возле Ледового дворца. В центре повествования - довоенный, оккупированный и освобожденный Бобруйск. В постановке приняли участие члены клубов военно-исторической реконструкции, актеры Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича, казачьего конно-спортивного клуба "Ермак", художественные коллективы города и района, учащиеся школ. Подробности читайте в свежем номере газеты "Бабруйскае жыцце".
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