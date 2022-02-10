В Бобруйске прошла диалоговая площадка «Старшее поколение — за активное долголетие: вопросы и перспективы»
В ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска проходят диалоговые площадки с пожилыми гражданами
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В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска прошла диалоговая площадка «Старшее поколение – за активное долголетие: вопросы и перспективы» с участием директора ТЦСОН Волошиной Даны Борисовны.
Собравшиеся обсудили проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, затронули вопросы, касающиеся социальной политики государства. В ходе встречи было отмечено, что государство проявляет особую заботу о пожилых гражданах и инвалидах, семьях, воспитывающих детей.
Татьяна Сакач,
заведующий отделением дневного пребывания
для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН
Первомайского района г.Бобруйска»