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В Бобруйске прошла диалоговая площадка по профилактике абортов

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В Бобруйске прошла диалоговая площадка по профилактике абортов

На базе Бобруйского родильного дома в рамках X Международного фестиваля поддержки семьи, материнства и детства «Счастье в детях» прошла дискуссионная площадка на тему профилактики абортов и ее роли в социально-демографической политике Беларуси. Спикерами выступили представители депутатского корпуса, здравоохранения, духовенства, педагоги и психологи.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко отметил, что одной из приоритетных государственных задач является решение вопроса демографии: повышение рождаемости и снижение смертности. В настоящее время возраст максимальной плодовитости в стране составляет 20-29 лет. В этой возрастной группе сконцентрировано 65% всех рождений. В последние годы происходит изменение модели рождаемости в сторону более старших возрастов. Число абортов за последние 20 лет снизилось по стране в 5 раз.

Спикер подчеркнул, что в Беларуси создана устойчивая социально-экономическая платформа по поддержке семей при рождении и воспитании детей. Каждые пять лет знаменуются конкретными значимыми мерами. В числе последних: увеличение размеров пособий на детей, развитие сферы социальных услуг для семей с детьми, усиление поддержки государства при строительстве жилья молодым и многодетным семьям, введение семейного капитала.

На мероприятии была также отмечена роль Православной церкви в сохранении традиционных семейных ценностей и вклад священнослужителей в работу по профилактике и снижению абортов.

Людмила Любимцева.

Фото Виктора Чабана.

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