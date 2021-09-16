В Бобруйске прошла акция, приуроченная ко Дню работников леса

На территории гостиничного комплекса открытого акционерного общества «ФанДОК» прошла традиционная акция в преддверии профессионального праздника работников лесоперерабатывающей промышленности. Здесь посадили около 100 саженцев березы, а также восполнили погибшие катальпы.

– Потихонечку мы добавляем деревья и украшаем наш парк, который был заложен к 90-летию предприятия. В прошлом году мы сажали дубы. В этом – березы, в следующем планируем посадить клены. Все для того, чтобы жители микрозоны могли здесь прогуливаться и отдыхать, – отметил генеральный директор ОАО «ФанДОК» Андрей Партянков.

В акции приняли участие более 70-ти человек: представители администрации предприятия, профсоюзной структуры, работники цехов, ветераны труда. Среди них и Сергей Грак, начальник отдела лесосырьевых ресурсов, который трудится на ОАО «ФанДОК» с 1982 года.

– Для меня это память о моем родном предприятии. Посадка дерева очень символична, ведь с ним связана вся наша работа. Приятно, что у нас почти совпадают сразу два праздника – и День работников леса, и День народного единства. Совместными усилиями мы сможем достичь многого, – подчеркнул Сергей Николаевич.