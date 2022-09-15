В Бобруйске прошел «турнир памяти» по гребле на байдарках и каноэ, посвященный Сергею Герасимовичу

10-11 сентября в Бобруйске состоялись XXXII республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти Герасимовича Сергея Кузьмича.

На гребной базе «Березина» собрались около 130 ребят. Это 4 команды из Бобруйска и Рогачева. Открытие соревнований началось с Государственного гимна Республики Беларусь.

– Этот турнир был основан в девя­ностом году прошлого века еще при жизни Сергея Герасимовича. Мы провели 6 турниров при его жизни. Он был посвящен основателю гребного спорта в Бобруйске. Ну а после его смерти он стал турниром памяти Сергея Кузьмича, – рассказал Федор Скороход, основатель республиканских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, посвященных памяти С.К. Герасимовича.

В спортивных состязаниях приняли участие девочки и парни 2007-2009 годов рождения из разных городов страны, в том числе кандидаты в мастера спорта.

Одним из таких является Кирилл Шаболда.

Он признается, что просто любит чувствовать ход лодки на воде. Ему нравится, когда нос разрезает воду. Нравится речная гладь. И внутреннее удовольствие получает от этого. В гребле нужно иметь дух, силу воли, терпение конечно же, физическую подготовку.

– Для того чтобы заниматься греблей, нужно быть небалованным, не бояться холода, стужи, воды. А гребля, как говорили в советские времена: солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, – сказал Николай Банько, заслуженный тренер Беларуси.

Соревнования проведены при поддержке отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома, учреждения образования «Бобруйская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва г. Бобруйска», учреждения «Могилевская областная детско-юношеская школа профсоюзов «Шинник», учреждения «Могилевская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Березина».

Виктор ЧАБАН, фото автора.