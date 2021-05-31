В Бобруйске прошел семинар «‎Детская без насилия», приуроченный к Международному дню защиты детей (обновлено)

В понедельник, 31 мая, на базе государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска» прошел семинар «Детская без насилия». На встрече присутствовали около сотни педагогов-психологов, педагогов социальных учреждений образования и классных руководителей.

О выявлении случаев насилия и пренебрежения потребностями детей рассказала Анна Прилищ, психолог отделения социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания учреждения социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска», тему психологического насилия в семье, его проявлениях и последствиях затронула Мария Цыганкова, психолог отделения социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания учреждения социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска», тему «Сексуальное насилие: тактика выявления и реабилитация» проговорила Марина Силивончик, психолог отдела общественного здоровья УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии», с темой профилактики преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних в сети Интернет выступил Вадим Боложко, заместитель начальника отдела наркоконтроля и противодействия торговли людьми управления внутренних дел Бобруйского горисполкома. После – итоги семинара подвели Галина Бородина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского городского исполнительного комитета и Яна Новицкая, главный специалист управления по образованию Бобруйского горисполкома.

О том, почему нужно проводить подобные мероприятия рассказала Галина Бородина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома:

— Такого рода мероприятия необходимы для актуализации знаний педагогов и применения их на практике, - отметила Галина Бородина. - Наша работа, как субъектов профилактики, ведется в соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, а также в первую очередь, направлена на предупреждение и профилактику любого вида насилия по отношению к детям. Сегодня на семинаре присутствуют те люди, которые ежедневно работают с детьми и готовы сработать на опережение данной проблемы ведь у наших детей должно быть беззаботное и счастливое детство!

Марина Силивончик, психолог отдела общественного здоровья УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии»:

— Тема сексуального насилия очень тяжелая, но об этом нужно говорить, - добавила Марина Силивончик. - В последние 5 лет возрастает огромный процент этого рода преступлений в отношении несовершеннолетних. Эта тема табуирована и многие не хотят о ней говорить. Самая большая проблема в том, что родители не доносят до детей, что нужно четко устанавливать свои границы, не учат детей половому воспитанию. Это у нас не практикуется практически нигде. Половое воспитание отсутствует. Даже сами родители боятся об этом говорить! Несовершеннолетние не знают о своей личной безопасности. Задача родителей объяснить, что такое половое воспитание, как и какие устанавливаются личные границы, что тело ребенка является неприкосновенным и никто не имеет права без согласия его трогать. Своевременное и грамотное половое воспитание очень важно в современном мире. Ребенку нужно обязательно донести, что такое половое созревание, что такое сексуальное насилие. Нужно быть открытым и выстраивать доверительные отношения с вашими детьми. Не уходить от вопросов, которые задают дети, а грамотно и своевременно на них отвечать.

Вадим Боложко, заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома:

— Проблема педофилии и совершении преступлений в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, в аспекте половой неприкосновенности очень актуальна как в нашем регионе, так и во всей республике. С 2016 года наше подразделение занимается выявлением серийных половых преступлений. Основной упор делаем на мужчин, совершавших таковые преступления в отношении молодых мальчиков, не достигших 16-летнего возраста. В 2019 году в городе было выявлено 41 преступление, связанное с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. В 2020 году – 40. В текущем году – 11 преступлений было зарегистрировано на территории города. — К примеру, в 2019 году в Бобруйске был задержан мужчина, жертвой которого стали 12 мальчиков. В настоящее время преступник привлечен к уголовной ответственности. Он осужден и наказан ограничением свободы сроком на 15 лет. Ни одно из злодеяний не являлось спонтанным. Все эти преступления были целенаправленны и тщательно продумывались. Все идет в первую очередь от первоначального контакта с подростком. В основном подобные встречи и общение начинаются в глобальной сети Интернет, после чего оттуда, на основе какие-то общих интересов, контактов, тем, начинается живое общение и встречи. Посредством приглашения куда-то выехать на природу, прийти домой и так далее, выпить алкоголь и раскрепоститься, проламывается психологический барьер ребенка и далее совершаются половые преступления. Подробного рода злодеяния являются длящимися и в большинстве случаев серийным. Практически никто из жертв не рассказывал об этом своим родителям. Факты преступлений выявлялись в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В большинстве случаев преступники ничем не выделялись из обычного общества. Некоторые из них даже имели жену, детей, семью.

Ответственность по данной категории преступлений предусмотрена законодательством Республики Беларусь. В среднем, с учетом того, что данные преступления являются серийными и длящимися, преступники получают от 12 до 15 лет лишения свободы за совершение данного вида преступлений.