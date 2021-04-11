В Бобруйске прошел митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

Дата 11 апреля определена Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Сегодня во многих уголках мира собираются люди, чтобы почтить память погибших жертв второй мировой войны.

Бобруйский лагерь смерти №131 - место, при одном упоминании которого охватывает ужас. Фашисты создали его летом 1941 года в оккупированном Боруйске на территории старинной крепости.

Сегодня возле Мемориального знака "Узникам Бобруйского гетто", который был установлен 19 октября 2008 года, бобруйчане собрались, чтобы отдать дань памяти тем, кто был уничтожен в Бобруйском гетто в ноябре 1941 г.

- Я считаю, что мы должны нашу молодёжь и все поколения посвящать в эти страшные события, чтобы память о погибших не была забыта. Приводить на этот мемориал и помнить. А пока мы будем помнить, герои будут жить в наших сердцах, - поделилась Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Участники митинга почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.