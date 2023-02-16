В Бобруйске прошел Единый день информирования

16 февраля в рамках Единого дня информирования на ОАО «Бобруйский завод КПД» и «ОАО «Бобруйский мясокомбинат» прошли встречи с трудовыми коллективами. Главная тема – «Обеспечение военной безопасности – важнейший фактор развития Республики Беларусь в современных условиях».

Кроме этого, на повестку дня были вынесены и другие вопросы: производственный травматизм, профилактика пожаров, безопасная эксплуатация газовых, электроприборов, печей, правила поведения на льду. Информационную группу на ОАО «Бобруйский завод КПД» возглавил Дмитрий Максименко, первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома, на «ОАО «Бобруйский мясокомбинат» – Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома.

В ходе Единого дня информирования было отмечено, что сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь продолжают оставаться ключевым элементом стратегического сдерживания, обеспечивающим предотвращение угрозы применения военной силы против нашей страны. В целях своевременного и адекватного реагирования на существующие и потенциальные риски и вызовы военной безопасности в Беларуси реализуется соответствующий комплекс мероприятий. Вопросы обеспечения военной безопасности находятся под постоянным личным контролем Главы государства Александра Лукашенко.

– Доктрина Республики Беларусь носит оборонительный характер. И ни одно государство не является для нас противником. Это наша основная позиция. И мы сторонники решения всех вопросов путем дипломатии, – подчеркнул Алексей Березовский, военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.

Людмила Любимцева,

Фото Александра Анташкевича