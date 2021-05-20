В Бобруйске прошел Единый день информирования

В трудовых коллективах города прошел Единый день информирования, главной темой стали основные аспекты профилактики киберпреступности в Республике Беларусь.

Наша страна, как и другие государства, не может игнорировать принципиально новые риски, связанные с информатизацией. Как отметил в ходе VI Всебелорусского народного собрания Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, «не умаляя преимуществ, возможностей и перспектив, которые открыл человеку информационный мир, мы должны обратить внимание на его обратную сторону. Искусственную реальность, которая дала зеленый свет манипуляциям, обману, преступлениям, потворствует низменным инстинктам человека».

Вопросы цифровой трансформации преступности сегодня являются одними из наиболее злободневных. Несмотря на принимаемые меры, на протяжении последних лет в Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост количества регистрируемых киберпреступлений: в 2015 году – 2440, в 2016-м – 2471, в 2017-м – 3099, в 2018-м – 4741, в 2019-м – 10539, в 2020-м – 25561. Именно поэтому необходимо знать, как обезопасить себя от киберпреступников.

Как не стать жертвой мошенников? Следуйте основным советам. Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и банковских карт. Помните, что сотрудники банковских учреждений никогда не используют для связи с клиентом мессенджеры (Viber, Telegram, WhatsApp). Для осуществления онлайн-платежей используйте только надежные платежные сервисы, обязательно проверяя доменное имя ресурса в адресной строке браузера. Не храните банковские карты, их фотографии и реквизиты в местах, которые могут быть доступны посторонним лицам. Воздерживайтесь от осуществления онлайн-платежей, связанных с предоплатой и перечислением задатков за товары и услуги. Не перечисляйте денежные средства на счета электронных кошельков, карт-счета банковских платежных карточек, счета SIM-карт по просьбе пользователей сети Интернет. Используйте сложные пароли, исключающие возможность их подбора. Проверяйте платежные реквизиты получателя денежных средств. При поступлении в социальных сетях сообщений от лиц, состоящих в категории «друзья», с просьбами о предоставлении реквизитов банковских платежных карточек не следует на них отвечать, а необходимо связаться с данными пользователями напрямую посредством иных средств связи. При обнаружении факта взлома аккаунтов социальных сетей необходимо незамедлительно восстанавливать к ним доступ с помощью службы поддержки либо блокировать, а также предупреждать об этом факте лиц, с которыми общались посредством данных социальных сетей. Не открывайте файлы, поступающие с незнакомых адресов электронной почты и аккаунтов мессенджеров; не переходите по ссылкам в сообщениях о призах и выигрышах. Используйте лицензионное программное обеспечение, регулярно обновляйте программное обеспечение и операционную систему; установите антивирусную программу не только на персональный компьютер, но и на смартфон, планшет и регулярно обновляйте ее. Ознакомьте с правилами безопасности родственников и знакомых, которые в силу возраста или недостаточного уровня финансовой грамотности могут быть особенно уязвимы для действий киберпреступников.

Члены информационных групп рассказали бобруйчанам также о состоянии работы по выявлению преступлений коррупционной направленности на территории Могилевской области в первом квартале 2021 года, вакцинации против COVID-19, правилах безопасности летом, профилактике насилия в отношении детей и предупреждении семейно-бытовых конфликтов, разработке стратегии устойчивого развития Бобруйска.