В Бобруйске прошел автопробег 83-го инженерно-аэродромного полка, приуроченный к 81-й годовщине войсковой части

Вместо самолетов – автомобили. В четверг, 15 апреля, бобруйский аэродром выступил не в качестве военной, а народной мощи. Люди в погонах подхватили популярный мейнстрим. За рулем и в салоне авто: офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты. В руках и на машинах – государственная символика как символ мира и спокойствия.

Автопробег – это всегда праздник и позитив, надежда на лучшее и безграничная любовь к своей стране. Участники продемонстрировали единство поколений.

- Почему вы решили поучаствовать? И почему это важно?

- Потому что это очень важно для нас и нашей страны. Мы хотим поддержать нашего Президента, потому что мы за стабильность и процветающую Беларусь!

В колонне полсотни машин. Патриоты не только высказали свою гражданскую позицию, но и таким образом отпраздновали день части. Накануне 83-й отдельный инженерно-аэродромный ордена Красной Звезды полк отметил 81-ую годовщину войсковой части.

За спиной больше полсотни километров. Участники прибыли в «Красный берег». Собраться не помешала даже непогода.

«Детская Хатынь» - так называют это место. Аналогов этому мемориалу нет не только в Беларуси, но и во всем мире. В 1943 году в деревне «Красный Берег» на этом самом месте находился детский концентрационный лагерь, в котором фашисты брали кровь у детей для гитлеровской армии. От мучений и тягостей здесь умерли 1990 детей.

Предки отстояли нашу свободу и независимость – потомки сохранят. Военнослужащие почтили память погибших и возложили цветы.

Мертвый класс – это место, куда никогда не придут ученики. Они не сядут за эти парты. Здесь уже никогда не прозвенит звонок на первое сентября, не зайдет учитель и не выставит детям оценки.

Наталья ТИМОХОВА, экскурсовод филиала «Красный берег» ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей».рассказала, что это мемориал, который посвящен не только истории одного маленького белорусского местечка, в частности, деревни Красный берег, он посвящен одной большой трагедии. Это увековечивание памяти любого погибшего на войне ребенка.

«Как доноры часть детей была отправлена в латвийский лагерь Саласпилс, где была создана фабрика детской крови. В Саласпилсе, в основном, содержались наши белорусские малыши и дети западной России. За все время существования этого концлагеря прошло 12 тысяч детей. И больше половины из них подвергались полной выкачке крови», - добавила экскурсовод Наталья Валентиновна.

На «памятной доске» в месте, где расположился мертвый класс, выгравирован оригинальный текст военного письма Кати Сусанинной. 15-летняя девочка писала его своему отцу на фронт 12 марта 1943 года и спрятала в доме за кирпичами между печной трубы. После войны, когда старый ветхий дом начали разбирать, это письмо нашли.

Перед тем, как увековечить письмо, его решили показать нашему белорусскому писателю Василю Быкову, чтобы он как-то отредактировал, что-то убрал или добавил. Но Быков сказал, что

«Никто из поэтов и писателей не возьмется исправить в этом письме даже точку, так как никто не сможет описать весь тот ад, через который прошла эта девочка».

Если обойти доску с другой стороны, то можно увидеть карту Беларуси с обозначением лагерей смерти, в которых у детей брали кровь до их последнего дня. 13 тысяч белорусских школ были уничтожены войной.

Навстречу нам плывет белый бумажный кораблик — одна из тех фигурок, которые самыми первыми учатся складывать дети. Белый цвет является олицетворением места, где оборвалась жизнь, чистая, светлая, доверчивая. На парусах кораблика с обеих сторон написаны имена: Вера, Аркаша, Тема, Арина, Петя, Оля, Олежка, Сима, Витя… Они не вымышлены, это имена детей из лагерных документов.

«Девочка», «Кораблик», яблоневый сад, рисунки – все эти символы – взгляд на войну автора мемориала Леонида Левина.

Виктор ЧАБАН, Максим КЕМБЕЛЬ.