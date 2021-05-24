В Бобруйске пройдут мобилизационные учения

Согласно утвержденного плана подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь, в период с 3 по 11 июня в Могилевской области пройдут мобилизационные учения. Главная задача которых – оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнить задание по мобилизации населения в случае чрезвычайной ситуации.

В рамках проведения мобилизационных учений будет развёрнут военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов. Военнообязанным получившим повестки, будет необходимо явиться в военкомат и отметиться.

Учения пройдут с участием подразделения сил специальных операций ВС РБ. Задача которых – любым способом помешать выполнению мобилизационного задания военного комиссариата. Всё это, условно, однако возможно минирование либо захват здания военкомата с использованием взрывпакетов, светошумовых гранат и холостых патронов.

Таким образом, жителям Бобруйска и района, не стоит беспокоиться по поводу мероприятий проводимых в военном комиссариате.