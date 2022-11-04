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В Бобруйске пройдет заключительная ярмарка «Золотая осень»

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В Бобруйске пройдет заключительная ярмарка «Золотая осень»

5 и 6 ноября (суббота и воскресенье) в Бобруйске пройдет заключительная ярмарка «Золотая осень» по улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41, с 9.00 до 15.00 часов). Покупателям будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, а также возможность приобрести живую радужную форель по доступной цене. Приглашаем жителей и гостей города Бобруйска за покупками!

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