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В Бобруйске пройдет выставка-конкурс «Плоды родной земли мы дарим людям»

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В Бобруйске пройдет выставка-конкурс «Плоды родной земли мы дарим людям»

С 7 по 15 октября по сложившейся традиции уже в 5 раз в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» пройдёт выставка-конкурс «Плоды родной земли мы дарим людям». Учредителем выступает Бобруйская городская организация ОО «Белорусский союз женщин». Партнерами выставки-конкурса являются: Бобруйская ассоциация промышленников и предпринимателей, Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Первомайская районная организация г.Бобруйска РОО «Белая Русь»; Ленинская районная организация г.Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира».  Организаторами выставки-конкурса являются: УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» и первичная организация «Православные Бобруйчанки» ОО «БСЖ».

Приглашаем всех принять участие в выставке и подарить бобруйчанам не только радость созерцания творчества, но и оказать благотворительную помощь нашим ветеранам, многодетным, малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации семьям, гражданам, социальным учреждениям.

Справки по телефонам: 77-55-10, 43-38-42.

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