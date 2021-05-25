В Бобруйске пройдет стартап-мероприятие на тему «Социальные сети и Digital Media»

30 мая в 15.00 на базе инкубатора малого предпринимательства ОАО «Отель «Турист» пройдет стартап-мероприятие в формате онлайн - митапа– «Социальные сети и Digital Media».

Во время прямого эфира обсудят:

- почему всё катится в Digital;

- где лучше покупать трафик;

- как эффективно рекламироваться.

Эфир проведет основатель и управляющий директор маркетингового агентства RiseUp и RiseUp Study Денис Напрушкин.

(проекты для РРБ-банка, Papa Doner + более 100 компаний малого и среднего бизнеса. Автор курсов «SMM-специалист», «Таргетинг без границ» и «Спарси себе жену»).

Мероприятие проводится на бесплатной основе, регистрация обязательна!

Ссылка: https://bobruisk.startup-school.by/30-05-2021 для регистрации.