В Бобруйске прошли выпускные вечера

Сегодня в Бобруйске около 1100 учащихся отмечают выпускные вечера. Во всех школах и гимназиях города для них проходят торжественные мероприятия с вручением аттестатов об общем среднем образовании.

В гимназию №1 поздравить выпускников и наградить лучших пришел председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

– Дорогие выпускники, 11 лет назад первый звонок позвал вас еще малышами за эти школьные парты, а уже сегодня последний школьный звонок провожает во взрослую жизнь. Уверен, что тот багаж знаний, который дали вам преподаватели позволит с легкостью определиться в жизни и поступить в те высшие учебные заведения, которые вы себе наметили. Я благодарен вам, дорогие родители, потому что именно вы воспитали детей, а учителя помогли им встать на этот жизненный путь. Уверен, что выпускники – продолжатели нашего города и наших идей, которые будут воплощаться в Бобруйске. Дерзайте, не бойтесь и стремитесь только вперед! Потому что именно вы – наше будущее. С праздником вас! – обратился с напутственным словом к выпускникам Александр Викторович.

Глава города вручил аттестаты золотым медалистам гимназии №1. В этом году в учебном заведении их пятеро: Мария Куракса, Полина Ступень, Юлиана Комар, Алина Юшкевич и Дарья Дацко.

В средней школе №10 выпускников на торжественном мероприятии поздравил председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов:

– Перед вами открывается настоящая взрослая жизнь. И есть определенная уверенность в том, что у вас серьезный фундамент, который заложили ваши родители и педагоги, который позволит в жизни выбрать ту профессию, которая для вас важна, выбрать тот путь, который обеспечит ваше будущее. Я всем хочу пожелать от имени депутатов городского Совета, от имени жителей Бобруйска удачи и чтобы все ваши задуманные мысли и желания, конечно же, сбылись. И главное, чтобы вы были уверены в себе. Когда вы уверены и четко знаете свою цель, вы ее добиваетесь. И после того, как получите высшее образование и профессию, обязательно возвращайтесь в родной город. Всего вам самого наилучшего! С праздником!

Лучшие учащиеся за высокий уровень учебных достижений, активную гражданскую позицию, творческий потенциал и за результативные участия в олимпиадах и конференциях были награждены благодарственными письмами Бобруйского городского исполнительного комитета, а родители получили благодарности за достойное воспитание детей.