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Культура

В Бобруйске проходят съемки художественного фильма

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В Бобруйске проходят съемки художественного фильма

Киностудия «Беларусьфильм» проводит съемки 8-серийного игрового фильма с рабочим названием «Пламя под пеплом». Этот проект реализуется совместно с Министерством обороны. В качестве консультантов выступили ведущие специалисты Противоминного центра Вооруженных Сил. В эти дни съемки проходят на территории Бобруйской крепости, пройдут они и на месте старого винного завода.

Авторы сценария – Юлия Лешко и Людмила Перегудова, кинорежиссер- постановщик – Иван Павлов, кинооператор-постановщик – Вячеслав Дунаев, художник-постановщик – Владимир Царикович.

Подробности читайте в свежем номере газеты «Бабруйскае жыццё».

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