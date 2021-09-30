В Бобруйске проходят республиканские соревнования по легкой атлетике на призы газеты «Бабруйскае жыццё»
32 0
Фотографии: Александр Анташкевич
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
Читайте
также
также
-
В Доме культуры общества глухих прошел конкурс «Миссис осень-2021»
-
В Бобруйске проходят республиканские соревнования по легкой атлетике на призы газеты «Бабруйскае жыццё»
-
Бобруйчане почтили память погибшего в Минске сотрудника КГБ
-
2 октября состоится чемпионат Бобруйска по мини-футболу
-
Бобруйчанка Анастасия Грищенко – победительница Кубка Республики Беларусь по дзюдо среди мужчин и женщин
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости