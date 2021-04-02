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В Бобруйске проходит XIX республиканская спартакиада «ТехноСпорт». День 2

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В Бобруйске проходит XIX республиканская спартакиада «ТехноСпорт». День 2
Впервые в Бобруйске проходит первый этап республиканских соревнований по картингу в рамках XIX спартакиады учащихся по техническим видам спорта. Сегодня, во второй день соревнований, - командные заезды.
Подробности  в ближайшем номере "БЖ".

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