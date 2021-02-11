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Спорт

В Бобруйске проходит открытый чемпионат Могилевской области по плаванию среди инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата

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В Бобруйске проходит открытый чемпионат Могилевской области по плаванию среди инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата

В соревнованиях участвуют около 40 спортсменов из нашего города, Могилева, Гомеля и Минска.

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