Сегодня в Бобруйске проходит областной молодежный форум «РаЗАм». Его участники — работающая молодежь — представители Белорусского республиканского союза молодежи Могилевской области. В ходе мероприятия участники уже посетили ОАО "ФанДОК" и ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш", ознакомились с деятельностью первичных организаций ОО "БРСМ" вышеупомянутых предприятий.

На повестке дня вопросы всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа, а также избрание председателя Совета работающей молодежи при Могилевском областном комитете ОО «БРСМ».