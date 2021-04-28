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В Бобруйске проходит областной молодежный форум «РаЗАм»

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В Бобруйске проходит областной молодежный форум «РаЗАм»

Сегодня в Бобруйске проходит областной молодежный форум «РаЗАм». Его участники — работающая молодежь — представители Белорусского республиканского союза молодежи Могилевской области.  В ходе мероприятия участники уже посетили ОАО "ФанДОК" и ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш", ознакомились с деятельностью первичных организаций ОО "БРСМ" вышеупомянутых предприятий.

На повестке дня вопросы всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа, а также избрание председателя Совета работающей молодежи при Могилевском областном комитете ОО «БРСМ».

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