В Бобруйске проходит месячник Красного Креста

В период с 8 мая по 1 июня 2021 года ежегодно проводится Месячник Красного Креста. Цель проводимой акции – распространение идей Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, пропаганды деятельности БО КК, активное развитие волонтерского движения, сбор средств и пожертвований на оказание помощи наиболее уязвимым категориям населения, медико-социальную поддержку одиноких пожилых граждан, инвалидов, помощь хозяйственно-бытовая для участников и ветеранов Великой отечественной войны, уход за больными на дому службой «Дапамога», обучение населения навыкам оказания первой помощи.

Акция проходит под девизом «ПРО 100 ПОМОГАЕМ». В Бобруйске Ленинской и Первомайской районными организациями Белорусского общества Красного Креста по предварительному согласованию по телефону принимаются товары первой необходимости, средства гигиены, продукты питания и др.

Контактные телефоны районных организаций: 70-97-15, 72-14-16. Адрес: ул.Социалистическая,76 в рабочие дни (понедельник-пятница с 10.00 до 15.00).