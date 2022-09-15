В Бобруйске прошел форум «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций»

В рамках празднования Дня народного единства в нашем городе прошел региональный форум «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций». Организаторы – Бобруйская городская организация ОО «Белорусский союз женщин» совместно с первичной организацией БСЖ «Православные бобруйчанки» при поддержке Бобруйской епархии и Бобруйского горисполкома. Мероприятия прошли на базе Дома православной культуры Георгиевского храма, храма Преподобной Евфросинии Полоцкой, Бобруйской городской поликлиники №3 и средней школы №30.

Как отметила Нина Костян, председатель БГО БСЖ, основная цель форума – передать культурные, духовно-нравственные и социальные ценности молодежи, чтобы на основе этого она строила крепкие, здоровые, благополучные семьи.

– Со стороны государства уделяется большое внимание и оказывается социальная поддержка молодым семья. Однако немаловажно и то, как мы будем воспитывать подрастающее поколение, чтобы добрые традиции, которые были заложены нашими предками, воплощали в жизнь и их преемники, – сказала Нина Федоровна.

Программа форума включала лекции, мастер-классы, работу различных секций, награждение участников городского конкурса рисунков «Семья глазами детей».

Перед началом пленарного заседания состоялась презентация молодых семей Бобруйска. К слову, в нашем городе их 999, 421 из которых имеет статус многодетной. Среди приглашенных гостей форума руководство города, духовенство, медработники, педагоги, представители общественных организаций Российской Федерации, которые поделились опытом поддержки молодых семей в своей стране.

– Все начинается с семьи, важно уделять внимание и духовному развитию семьи, и государственной поддержке. Ведь семья – это единица, которая дает развитие нашему государству. Для нас важно, каким образом развивается семья, как она себя ощущает в социальном русле и чем можно ей помочь, чтобы и дети, и родители ощущали себя полноправными членами нашего общества, – подчеркнула Виктория Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского горисполкома.

Итогом форума стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Международной общественной организацией «Союз православных женщин», Бобруйской городской организацией ОО «Белорусский союз женщин» и ее первичной организацией «Православные бобруйчанки».

Людмила ЛЮБИМЦЕВА. Фото Виктора ЧАБАНА.