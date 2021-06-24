В Бобруйске проходит единый день безопасности дорожного движения

Сегодня в школе №31 было многолюдно - ее ученики и ребята из соседних школ собрались на встречу с сотрудниками ГАИ и МЧС.

- 25 июня на территории Республики Беларусь проходит единый день безопасности дорожного движения под девизом: "Цени жизнь свою и чужую - не выезжай за сплошную", направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом за полосу встречного движения, - отметила Александра Адотик, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Бобруйского горисполкома.

В Бобруйске день безопасности прошел 24 июня, в в учреждениях образования проводят также мероприятия, направленные на профилактику гибели детей на водах.