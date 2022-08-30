В Бобруйске проходит августовская педагогическая конференция

Традиционно на исходе лета во Дворце искусств нашего города проводится педагогическая конференция. Цели и задачи на год вперед обсудили 30 августа. На мероприятии присутствовали почетные гости, руководители и работники учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования, ветераны педагогического труда, молодые специалисты.

Еще до начала торжественной части учреждения образования и дополнительного образования Бобруйска презентовали себя красочными и занимательными площадками, состоялся школьный модный показ.

Конференция прошла в несколько этапов. Сначала озвучили официальную статистику, характеризующую работу всей системы образования за прошлый учебный год, наметили цели на будущий. Затем прошла церемония награждения лучших педагогов города. В заключение на сцене дворца выступили юные дарования, презентовав танцевально-­песенные номера наставникам и всем присутствующих. Креативно представили себя молодые педагоги, исполнив совместный музыкальный номер.

Нет преград для пытливого ума. Кабинеты для комфортного получения знаний готовы и ждут своих почемучек. Кроме ремонта кровель, фасадов, пищеблоков, благоустройства прилегающей территории, школы №№1, 4, 6, 20 прошли капитальную реновацию.

Первый урок в школах Беларуси в День знаний пройдет на единую тему «Историческая память – дорога в будущее». А проведет его Президент Республики Беларусь. Особое внимание в этом учебном году, как и в предыдущем, уделяется идеологическому, гражданскому и патриотическому воспитанию.

К слову, в 2021/22 учебном году завершился переход на обновленные учебные программы, который осуществлялся поэтапно с 2015 года. Поэтому в 2022/23 учебном году никаких коренных изменений в программах не произойдет. Учебные программы изменялись с учетом предложений, которые поступали от ­педагогов-практиков. Кроме того, они претерпели изменения в связи с принятием новой редакции Конституции Беларуси, а также с учетом изменений в типовом учебном плане.

Напомним также об изменении в Кодексе об образовании. 297 статей, 17 новых. Изменения вступают в силу с первого учебного дня. В Кодексе установлены принципы, которые остаются незыблемыми для системы образования: доступность, качество, социальные гарантии. Добавляются еще два новых принципа – инклюзии в образовании и обязательности общего среднего образования. Кодексом также повышаются требования ко всем участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогам, родителям.

Сегодня педагогическая общественность в преддверии учебного года обсуждает инновации и новшества, по которым белорусская система образования будет жить дальше. Поднимается вопрос о введении единой школьной формы не только для учащихся, но и для педагогов.

На заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам учащиеся Бобруйска в течение последних лет показывают стабильно высокий результат. В олимпиадном рейтинге 2022 года Могилевская область заняла третье место, завоевав 90 дипломов. 17 из них – из бобруйских учебных заведений.

Управление образования Бобруйского горисполкома также в прошлом учебном году заняло первое место в областном соревновании на лучшую организацию работы по осуществлению образовательной деятельности.

В новом учебном году продолжат функционировать 34 учреждения общего среднего образования, за парты сядут более 23 тысяч учащихся, чуть более 2500 первоклашек услышат свой первый звонок. Нести свет знаний в этом году будут 3570 педагогических работников. 110 педагогов проведут свои первые уроки, 52 из них – бобруйчане.

Теплые слова поздравления и пожелания успехов прозвучали из уст градоначальника Александра Студнева и начальника управления по образованию горисполкома Елены Лисицы.

Анастасия Кастрица. Фото Виктора Чабана.