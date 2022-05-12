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Общество

В Бобруйске продолжается обсуждение проекта стратегического развития города до 2035 года

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В Бобруйске продолжается обсуждение проекта стратегического развития города до 2035 года

12 мая в отеле «Турист» прошла вторая часть семинара по доработке документа «Стратегия устойчивого развития Бобруйска на период до 2035 года». Обсудить проект собрался костяк рабочей группы – представители сфер экономики, образования, культуры, идеологии, архитектуры, медицины.– Бобруйск проделал огромную позитивную работу в плане разработки собственной уникальной стратегии устойчивого развития города. Сегодня мы обсуждали в каком направлении двигаться дальше, какие есть вызовы и как с ними бороться. Мы попытались спрогнозировать, как Бобруйск будет развиваться в дальнейшем, и здесь важно ничего не упустить. Поэтому большое значение имеет комплексный подход. Обсуждение документа подтверждает, что работа идет в правильном направлении, – подчеркнул Алексей Щадраков, доцент Белорусско-российского университета (кафедра «Экономика и управление», г. Могилев)

 

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