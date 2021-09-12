В Бобруйске православные отметили день перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург

12 сентября православные христиане отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В честь этой даты в Бобруйске состоялся торжественный крестный ход от женского монастыря Святых Жен-Мироносиц к собору Александра Невского, прошел молебен о завершении строительства храма. По завершении - праздничное угощение, ведь на Руси этот день называют еще и Сытник, в эту дату принято накрывать столы, звать гостей и угощать едой соседей.

Приняли участие в празднике и военнослужащие 147 зенитного ракетного полка, ведь Александр Невский также считается небесным покровителем воинов.

Стоит отметить, что для православных христиан праздник в этом году двойной, ведь в 2021-м отмечается и 800-летие со дня рождения святого князя, легендарного воина и полководца, сберегшего в 13 веке страну от уничтожения.

— Благоверный князь Александр Невский — смысл для всех нас, потому что уже при жизни он был святым человеком, — отметил протоиерей Александр Лавицкий. — Народ свято чтит его память. И слава Богу, что в нашем городе есть храм в честь благоверного Александра Невского. Да, он был разрушен, но сейчас восстанавливается, и с Божьей помощью скоро там откроют богослужения.

Окунемся немного в историю храма. Чин закладки Александро-Невского собора состоялся в 2010 году на территории Бобруйской крепости. Ранее на этом же месте находился одноименный собор. Он был построен в стиле «ампир» в 1822-1827 годах российским архитектором А. Штаубертом. Крестово-купольный храм с приделом в честь святителя Николая Чудотворца освящен в 1827 году. Собор принадлежал военному ведомству, но духовенство собора окормляло и гражданское население. Долгое время храм хранил воинскую святыню – знамя, взятое русской армией при штурме Силистрийской крепости на границе Болгарии и Румынии. Собор был частью единого архитектурного ансамбля – парадной Соборной площади, образца градостроительного искусства первой половины ХIХ века. В расположенном рядом комендантском доме размещались комнаты для царствующих особ, крепость посещали Александр I, Николай I, Александр II, Николай II.

Собор пережил революцию, видел, как в 1917 году солдаты сбрасывали двуглавого орла с главных крепостных ворот, устоял в годы гражданской войны. В 1934 году на него обрушилась волна богоборчества. Так же, как храм Христа Спасителя в Москве, собор Александра Невского с приделом в честь святителя Николая был взорван.

Новый собор будет точной копией своего предшественника – его фундамент закладывался на прежнем месте по старым проектам 200-летней давности. За время восстановления собора были проведены раскопки фундамента и архитектурная экспертиза, на новом фундаменте возведены стены храма и надхрамовая колокольня, также изготовлено кровельное покрытие. В сентябре 2020 года на центральный купол был воздвижен Крест. Стены и крыша уже есть, но еще очень многое предстоит сделать по обустройству собора и прилегающей к нему территории. Поэтому монастырь нуждается в пожертвованиях и помощи.

Информация! Банковские реквизиты: УНП 700846178 ОКПО 298113867000 р/с BY35AKBB30151090147827100000 ЦБУ № 703 ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск, ул. М. Горького, 2 БИК AKBBBY2Х