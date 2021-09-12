В Бобруйске православные отметили день перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург
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12 сентября православные христиане отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В честь этой даты в Бобруйске состоялся торжественный крестный ход от женского монастыря Святых Жен-Мироносиц к собору Александра Невского, прошел молебен о завершении строительства храма. По завершении - праздничное угощение, ведь на Руси этот день называют еще и Сытник, в эту дату принято накрывать столы, звать гостей и угощать едой соседей.
Приняли участие в празднике и военнослужащие 147 зенитного ракетного полка, ведь Александр Невский также считается небесным покровителем воинов.
Стоит отметить, что для православных христиан праздник в этом году двойной, ведь в 2021-м отмечается и 800-летие со дня рождения святого князя, легендарного воина и полководца, сберегшего в 13 веке страну от уничтожения.
— Благоверный князь Александр Невский — смысл для всех нас, потому что уже при жизни он был святым человеком, — отметил протоиерей Александр Лавицкий. — Народ свято чтит его память. И слава Богу, что в нашем городе есть храм в честь благоверного Александра Невского. Да, он был разрушен, но сейчас восстанавливается, и с Божьей помощью скоро там откроют богослужения.
Окунемся немного в историю храма. Чин закладки Александро-Невского собора состоялся в 2010 году на территории Бобруйской крепости. Ранее на этом же месте находился одноименный собор. Он был построен в стиле «ампир» в 1822-1827 годах российским архитектором А. Штаубертом. Крестово-купольный храм с приделом в честь святителя Николая Чудотворца освящен в 1827 году. Собор принадлежал военному ведомству, но духовенство собора окормляло и гражданское население. Долгое время храм хранил воинскую святыню – знамя, взятое русской армией при штурме Силистрийской крепости на границе Болгарии и Румынии. Собор был частью единого архитектурного ансамбля – парадной Соборной площади, образца градостроительного искусства первой половины ХIХ века. В расположенном рядом комендантском доме размещались комнаты для царствующих особ, крепость посещали Александр I, Николай I, Александр II, Николай II.
Собор пережил революцию, видел, как в 1917 году солдаты сбрасывали двуглавого орла с главных крепостных ворот, устоял в годы гражданской войны. В 1934 году на него обрушилась волна богоборчества. Так же, как храм Христа Спасителя в Москве, собор Александра Невского с приделом в честь святителя Николая был взорван.
Новый собор будет точной копией своего предшественника – его фундамент закладывался на прежнем месте по старым проектам 200-летней давности. За время восстановления собора были проведены раскопки фундамента и архитектурная экспертиза, на новом фундаменте возведены стены храма и надхрамовая колокольня, также изготовлено кровельное покрытие. В сентябре 2020 года на центральный купол был воздвижен Крест. Стены и крыша уже есть, но еще очень многое предстоит сделать по обустройству собора и прилегающей к нему территории. Поэтому монастырь нуждается в пожертвованиях и помощи.
— Что же касается самого Александра Невского — его называют великим князем, — продолжил протоиерей Александр Лавицкий. — В его руках была вся власть: государственная, законодательная, исполнительная, судебная... И от того, как он ей распоряжался, зависела судьба всего народа. И этот мудрый правитель на многие века вперед предвидел события. Решения, которые он принимал, были единственно верными: если бы не его воля, можно сказать, Святой Руси не было бы. Он вышел на войну с Ливонским орденом, когда ему было чуть больше 20 лет. Он не звал отца в помощь, он пошел в храм Святой Софии помолиться. А выйдя, силой и благодатью Божьей сломил на голову всех врагов. Это вдохновляет нас сегодня на жизнь и подвиги. Это смысл нашей жизни: не в силе Бог, а в правде. Мы ищем покровителей у сильных мира сего, а он искал покровителя у Бога. Мы думаем, что скажут о нас другие, а он думал, что скажет Бог. Поэтому светлый образ Александра Невского всегда чтится и мирянами, и священством.
Виктория Сепсалёва. Фото Виктора ЧАБАНА.