В Бобруйске помощь спасателей понадобилась 11-летней девочке

10 мая в 16.51 бобруйским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи 11-летней девочке, нога которой застряла в фонтане.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что нога ребенка зажата между основанием и водоподающей трубой фонтана.

Спасатели при помощи гидравлического спасательного инструмента помогли девочке освободиться. Пострадавшая была доставлена в больницу.