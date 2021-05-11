0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Бобруйске помощь спасателей понадобилась 11-летней девочке

mogilevnews 293 0

В Бобруйске помощь спасателей понадобилась 11-летней девочке

10 мая в 16.51 бобруйским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи 11-летней девочке, нога которой застряла в фонтане.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что нога ребенка зажата между основанием и водоподающей трубой фонтана.

Спасатели при помощи гидравлического спасательного инструмента помогли девочке освободиться. Пострадавшая была доставлена в больницу.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿