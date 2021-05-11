В Бобруйске помощь спасателей понадобилась 11-летней девочке
mogilevnews 293 0
10 мая в 16.51 бобруйским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи 11-летней девочке, нога которой застряла в фонтане.
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что нога ребенка зажата между основанием и водоподающей трубой фонтана.
Спасатели при помощи гидравлического спасательного инструмента помогли девочке освободиться. Пострадавшая была доставлена в больницу.
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