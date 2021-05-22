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В Бобруйске подвели итоги выставки-конкурса “Радость светлой Пасхи”

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В Бобруйске подвели итоги выставки-конкурса “Радость светлой Пасхи”

/Будет дополнено и обновлено/.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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