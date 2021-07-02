В Бобруйске подвели итоги финального республиканского этапа военно-патриотической игры «Зарница»
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Фотографии: Виктор Чабан
В пятницу, 2 июля, в Центре дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска подвели итоги финального республиканского этапа военно-патриотической игры «Зарница».
Фото Виктора ЧАБАНА.
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