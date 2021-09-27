В Бобруйске открылась выставка традиционных кукол «Традыцыйная лялька – бязмежная народная мудрасць» Гульнары Качан
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В пятницу, 24 сентября, в учреждении культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» открылась выставка традиционных кукол «Традыцыйная лялька – бязмежная народная мудрасць», посвященная Году народного единства.
Посмотреть обереговых, обрядовых, игровых кукол руководителя студии «Майстрыха.by», члена союза мастеров народного творчества Республики Беларусь Гульнары Качан можно по адресу: ул. Куйбышева 59.
Выставка будет работать до 2 октября.
/Дополняется/.
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