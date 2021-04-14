В Бобруйске открылась выставка домашней статуэтки “Магия фарфора у бабушки на полке”
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В среду, 14 апреля, в УК "Центр досуга и творчества г. Бобруйска" открылась уникальная выставка домашней статуэтки "Магия фарфора у бабушки на полке".
/Будет дополнено и обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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