В Бобруйске открылась выставка «АРТ-Крошечное движение шагает по планете!»

Милые, красочные, сказочные картины маленьких художников из творческого объединения «АРТ-Кроха» гимназии г.п. Глуска представлены на новой выставке в Бобруйском художественном музее. На открытие экспозиции «АРТ-Крошечное движение шагает по планете!» в выставочном зале музея 5 ноября собрались художественный руководитель объединения Елена Петрова, детки-участники с родителями и гости – директор гимназии Глуска Сергей Сергеев, руководитель методического объединения учителей отечественной и мировой художественной культуры Бобруйска Светлана Статкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая.

– Мне очень приятно, что наши дети занимаются творчеством, рисуют, поют, развиваются. Участники выставки еще маленькие, но в душе великаны, – заметил директор гимназии Сергей Евгеньевич.

– Все дети любят рисовать. Рисование связано с восприятием, мышлением, речью. В детских рисунках наиболее ярко мы можем увидеть их переживания, впечатления, фантазии, различные эмоции и отношение к миру, любовь ко всему. Детское творчество нужно поощрять и развивать, – уверена Светлана Статкевич. – Может и не каждый ребенок станет известным художником, но рисование доставляет удовольствие и радость творчества. Они видят прекрасное в обычном. Поэтому пускай детки растут с душой настоящего художника.

С открытием замечательной выставки поздравила депутат Вера Широкая: «Дорогие арт-крошечки, я хочу пожелать, чтобы вы творили, созидали, верили в себя, что вы самые лучшие, самые талантливые. Родителям хочу пожелать, чтобы всегда поддерживали своих детей. Вы под надежным крылом самого лучшего руководителя творческого объединения. Всем больших перспектив и развития, удачи, здоровья и добра».

Художественный руководитель творческого объединения «АРТ-Кроха», учитель изобразительного искусства гимназии Глуска Елена Петрова – очень творческий человек, талантливый педагог, окончила Бобруйский художественный колледж, училась в Витебском государственном университете им. Машерова. На ее занятиях малыши с родителями увлеченно рисуют все, что подсказывает воображение. «Чем раньше ребенок начнет рисовать, тем лучше», – считает Елена Сергеевна. Иногда руководитель проводит выездные мастер-классы и пленэры, к которым могут присоединиться дети из разных городов области.

– В Бобруйске открылась наша 5-я юбилейная выставка. И все случилось так, как мы хотели. Мы должны расширять свои границы, показать, как умеем создавать прекрасное вокруг нас, и начинаем рассказывать об этом всему миру, – сказала Елена Петрова и искренне поблагодарила родителей за поддержку всех идей.

Самой маленькой участнице выставки 2 года, старшим – 10 лет, но эти ребята тоже начинали рисовать с крошечного возраста и продолжают приходить на занятия. 135 детских картин свободного творчества и серию работ, когда дети копировали шедевры мировой живописи в своей интерпретации, увидят посетители до 30 ноября. К слову, в соседнем зале разместилась выставка «Юный художник», где принимают участие бобруйские школьники.

После торжественной части ребята веселились, танцевали и играли вместе с любимым сказочным персонажем Мишкой Тедди.

Маргарита Бушуева