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2021-й - Год народного единстваКультураФоторепортажи

В Бобруйске открылась фотовыставка «Краіна любая мая» Анатолия Дрибаса, приуроченная к Году народного Единства

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В Бобруйске открылась фотовыставка «Краіна любая мая» Анатолия Дрибаса, приуроченная к Году народного Единства

В четверг, 9 сентября, в учреждении культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» открылась персональная фотовыставка «Краіна любая мая» лучшего фотохудожника Беларуси Анатолия Дрибса, приуроченная к Году народного Единства.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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