В Бобруйске открылась фотовыставка «Краіна любая мая» Анатолия Дрибаса, приуроченная к Году народного Единства

В четверг, 9 сентября, в учреждении культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» открылась персональная фотовыставка «Краіна любая мая» лучшего фотохудожника Беларуси Анатолия Дрибса, приуроченная к Году народного Единства.