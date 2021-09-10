В Бобруйске открылась фотовыставка «Краіна любая мая» Анатолия Дрибаса, приуроченная к Году народного Единства
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Фотографии: Виктор Чабан
В четверг, 9 сентября, в учреждении культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» открылась персональная фотовыставка «Краіна любая мая» лучшего фотохудожника Беларуси Анатолия Дрибса, приуроченная к Году народного Единства.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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