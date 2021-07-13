В Бобруйске откроется пункт вакцинации против COVID-19 для иностранных граждан

Четыре пункта вакцинации иностранных граждан от COVID-19 откроется 15 июля на территории Могилевской области. Об этом рассказала заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Булай.

"Иностранные граждане смогут привиться от коронавирусной инфекции в Могилевской центральной поликлинике, Могилевской поликлинике №6, Бобруйской городской поликлинике №3 и на базе Горецкой центральной районной больницы", - уточнила специалист.

Прививочный пункт в Горках разместился неслучайно: здесь расположена Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, где на сегодняшний день числятся 245 иностранных студентов. Из них на очной форме обучения - 141 человек из Туркменистана, Китая, Казахстана, Монголии, Пакистана, Узбекистана и Конго.

Для вакцинации иностранному гражданину необходимо пройти электронную регистрацию на сайте vaccination.by и получить подтверждение о дате, времени и месте проведения прививки. Иностранцы будут прививаться с использованием комбинированного препарата "Гам-КОВИД-Вак". После введения первого и второго компонентов пациент получит сертификат с QR-кодом, подтверждающий проведение прививок.

Подготовил Виктор ЧАБАН.