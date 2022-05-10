Лучших мастеров пасхальной выпечки определили в Бобруйске

В номинации «Лучшее украшение пасхального кулича» Гран-при взял духовно-просветительский центр прихода Елизаветинского храма г. Бобруйска, I место – Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»», II место – Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж, III место – Иверский храм Бобруйска.

В номинации «Лучший пасхальный кулич» Гран-при завоевал Сретенский храм Бобруйска, I место – Теймураз и Таисия Бочорошвили, II место – Ильинский храм Бобруйска, III место – ОО «БСЖ» Бобруйского мясокомбината.

В номинации «Лучшее оформление пасхального кулича» Гран-при у ОО «БСЖ» Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, I место – храм иконы Божией Матери «Целительница» г. Бобруйска, II место – Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж, III место – ОО «БСЖ» холдинга «Бобруйскагромаш».