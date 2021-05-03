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Происшествия

В Бобруйске обнаружили труп пропавшего в декабре мужчины

mogilevnews 223 0

В Бобруйске обнаружили труп пропавшего в декабре мужчины

Как сообщили в МВД, в начале года в милицию Бобруйска обратилась местная жительница – пропал ее племянник. Со слов женщины, 45-летний родственник не пришел отмечать Новый год и не отвечает на звонки. Он не работал, проживал один и злоупотреблял спиртным.

Поисковые мероприятия успеха не принесли, а в апреле труп пропавшего нашел прохожий в лесном массиве города. Эксперты обнаружили на теле повреждения, от которых тот мог скончаться.

- Сыщики выяснили, что к смерти мужчины причастны местные жители 35 и 40 лет, с которыми он выпивал накануне Нового года. Между собутыльниками завязалась драка, во время которой старший из них упал и не смог встать.  Обидчики оттащили его вглубь леса и забросали листьями, - отметили в МВД.

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

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