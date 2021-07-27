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В Бобруйске наградили победителей и участников выставки-конкурса «Цветы для Святой Елисаветы»

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В Бобруйске наградили победителей и участников выставки-конкурса «Цветы для Святой Елисаветы»

В воскресный день, 25 июля, подвели итоги городской выставки-конкурса «Цветы для Святой Елисаветы». Епископ Бобруйский и Быховский Серафим, и председатель Бобруйской городской организации ОО «БСЖ» Костян Нина Фёдоровна провели церемонию награждения победителей и участников. Дипломы, благодарности и подарки достались всем. Спонсорами стали: ЗАО «Легпромразвитие»ООО?«Барро»ООО «Алмаз-Люкс» 

Выставка-конкурс цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы», проводилась по 3-м номинациям и в четвёртый раз прошла в рамках престольного праздника Храма Святой Великомученицы Елисаветы.   

Места распределились следующим образом.  

В номинации «Цветочные композиции» победителями признали:  

Гран-при  

  • Шестёркина Елена Станиславовна, сестричество Софии Слуцкой Свято-Иверского храма г.Бобруйска. 

1 место  

  • Кизимова Наталия Владимировна, главный врач УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3 г.Бобруйска»; 
  • Смычник Мария, Свято-Ильинский храм г.Бобруйска. 

2 место 

  • Мелешкина Ирина Тарасовна, художник УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;  
  • ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»; 
  • Шкрадюк Марина Николаевна, УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж».  

3 место 

  • Качан Гульнара Кенеспаевна, руководитель студии ДПИ «Майстрыха.by» УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;  
  • Мартынова Евгения Александровна, методист УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»; 
  • Лукьянова Ольга Васильевна, педагог-организатор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска». 

В номинации «Букеты» победителями признали:  

Гран-при 

  • Толох Мария Николаевна Свято-Елисаветинский храм г. Бобруйска. 

1 место  

  • Коровинская Ольга Владимировна, Свято-Иверский храм г.Бобруйска; 
  • Коршак Наталия Анатольевна, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска». 

2 место  

  • Семья Редько: Наталья, София и Ефросиния, ИП «Редько»; 
  • Яромич Наталья, ООО «Алмаз-Люкс»; 
  • Храм в честь святителя Николая Чудотворца, д. Свислочь. 

3 место 

  • Чернявская Лилия, объединение по интересам «Ассорти» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»; 
  • Коллективная работа объединения по интересам «Ассорти» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»; 
  • Зизюн Елена, прихожанка Свято-Елисаветинского храма г.Бобруйска; 
  • Самбук Инесса Михайловна, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска». 

Специальными дипломами в номинации «Букеты» награждены:  

  • Зинкова Таисия, ГУО «Гимназия №1 г.Осиповичи»;  
  • Косинова Татьяна Евгеньевна, ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»;  
  • Пациёнок Людмила, председатель ПО ОО «БСЖ» «Молодёжная». 

В номинации «Искусственные цветы» победителями признали:  

1 место 

  • Климантович Ольга (ремесленник) и Ксения (учащаяся ГУО «Средняя школа №9 г.Бобруйска»).  

Дипломами участника награждены: 

  • Живун София, ГУО «Гимназия №3 г.Бобурйска»;  
  • Сестричество Свято-Елисаветинского храма г. Бобруйска; 
  • Трофимова Александра, объединение по интересам «Ассорти» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»; 
  • Любанец Ирина, ПО «Забота» БГО ОО «Белорусский союз женщин»;  
  • Куприна Светлана Алексеевна, УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;  
  • Григорович Марина Игоревна, педагог объединения по интересам: «Колорит» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»; 
  • Лакиза Анна Игоревна, педагог объединения по интересам: «Радуга красок» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»; 
  • Бобкова Ксения Феликсовна, заведующая отделом ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска». 

Благодарностью Епископа Бобруйского и Быховского Серафима за организацию и активное участие в подготовке и проведении выставки-конкурса отмечены: 

  • Свято-Елисаветинский храм г.Бобруйска настоятель Протоиерей Виктор Толох;  
  • УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска», директор Ирина Александровна Роскач; 
  • УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3 г.Бобруйска» главный врач Наталия Владимировна Кизимова; 

Светлана Алексеевна Куприна костюмер УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;  

  • Наследникова Ирина, прихожанка Свято-Елисаветинского храма г.Бобруйска  
  • Бобруйская городская организация ОО «БСЖ», председатель Нина Федоровна Костян. 

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