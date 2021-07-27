В Бобруйске наградили победителей и участников выставки-конкурса «Цветы для Святой Елисаветы»

В воскресный день, 25 июля, подвели итоги городской выставки-конкурса «Цветы для Святой Елисаветы». Епископ Бобруйский и Быховский Серафим, и председатель Бобруйской городской организации ОО «БСЖ» Костян Нина Фёдоровна провели церемонию награждения победителей и участников. Дипломы, благодарности и подарки достались всем. Спонсорами стали: ЗАО «Легпромразвитие», ООО?«Барро», ООО «Алмаз-Люкс».

Выставка-конкурс цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы», проводилась по 3-м номинациям и в четвёртый раз прошла в рамках престольного праздника Храма Святой Великомученицы Елисаветы.

Места распределились следующим образом.

В номинации «Цветочные композиции» победителями признали:

Гран-при

Шестёркина Елена Станиславовна, сестричество Софии Слуцкой Свято-Иверского храма г.Бобруйска.

1 место

Кизимова Наталия Владимировна, главный врач УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3 г.Бобруйска»;

Смычник Мария, Свято-Ильинский храм г.Бобруйска.

2 место

Мелешкина Ирина Тарасовна, художник УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

Шкрадюк Марина Николаевна, УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж».

3 место

Качан Гульнара Кенеспаевна, руководитель студии ДПИ «Майстрыха. by » УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;

Мартынова Евгения Александровна, методист УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;

Лукьянова Ольга Васильевна, педагог-организатор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска».

В номинации «Букеты» победителями признали:

Гран-при

Толох Мария Николаевна Свято-Елисаветинский храм г. Бобруйска.

1 место

Коровинская Ольга Владимировна, Свято-Иверский храм г.Бобруйска;

Коршак Наталия Анатольевна, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска».

2 место

Семья Редько: Наталья, София и Ефросиния, ИП «Редько»;

Яромич Наталья, ООО «Алмаз-Люкс»;

Храм в честь святителя Николая Чудотворца, д. Свислочь.

3 место

Чернявская Лилия, объединение по интересам «Ассорти» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;

Коллективная работа объединения по интересам «Ассорти» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;

Зизюн Елена, прихожанка Свято-Елисаветинского храма г.Бобруйска;

Самбук Инесса Михайловна , ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска».

Специальными дипломами в номинации «Букеты» награждены:

Зинкова Таисия, ГУО «Гимназия №1 г.Осиповичи»;

Косинова Татьяна Евгеньевна, ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»;

Пациёнок Людмила, председатель ПО ОО «БСЖ» «Молодёжная».

В номинации «Искусственные цветы» победителями признали:

1 место

Климантович Ольга (ремесленник) и Ксения (учащаяся ГУО «Средняя школа №9 г.Бобруйска»).

Дипломами участника награждены:

Живун София, ГУО «Гимназия №3 г.Бобурйска»;

Сестричество Свято-Елисаветинского храма г. Бобруйска;

Трофимова Александра, объединение по интересам «Ассорти» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;

Любанец Ирина, ПО «Забота» БГО ОО «Белорусский союз женщин»;

Куприна Светлана Алексеевна, УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;

Григорович Марина Игоревна, педагог объединения по интересам: «Колорит» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;

Лакиза Анна Игоревна, педагог объединения по интересам: «Радуга красок» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;

Бобкова Ксения Феликсовна, заведующая отделом ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска».

Благодарностью Епископа Бобруйского и Быховского Серафима за организацию и активное участие в подготовке и проведении выставки-конкурса отмечены:

Свято-Елисаветинский храм г.Бобруйска настоятель Протоиерей Виктор Толох;

УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска», директор Ирина Александровна Роскач;

УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3 г.Бобруйска» главный врач Наталия Владимировна Кизимова;

Светлана Алексеевна Куприна костюмер УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;