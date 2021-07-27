В Бобруйске наградили победителей и участников выставки-конкурса «Цветы для Святой Елисаветы»
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В воскресный день, 25 июля, подвели итоги городской выставки-конкурса «Цветы для Святой Елисаветы». Епископ Бобруйский и Быховский Серафим, и председатель Бобруйской городской организации ОО «БСЖ» Костян Нина Фёдоровна провели церемонию награждения победителей и участников. Дипломы, благодарности и подарки достались всем. Спонсорами стали: ЗАО «Легпромразвитие», ООО?«Барро», ООО «Алмаз-Люкс».
Выставка-конкурс цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы», проводилась по 3-м номинациям и в четвёртый раз прошла в рамках престольного праздника Храма Святой Великомученицы Елисаветы.
Места распределились следующим образом.
В номинации «Цветочные композиции» победителями признали:
Гран-при
- Шестёркина Елена Станиславовна, сестричество Софии Слуцкой Свято-Иверского храма г.Бобруйска.
1 место
- Кизимова Наталия Владимировна, главный врач УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3 г.Бобруйска»;
- Смычник Мария, Свято-Ильинский храм г.Бобруйска.
2 место
- Мелешкина Ирина Тарасовна, художник УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;
- ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;
- Шкрадюк Марина Николаевна, УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж».
3 место
- Качан Гульнара Кенеспаевна, руководитель студии ДПИ «Майстрыха.by» УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;
- Мартынова Евгения Александровна, методист УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;
- Лукьянова Ольга Васильевна, педагог-организатор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска».
В номинации «Букеты» победителями признали:
Гран-при
- Толох Мария Николаевна Свято-Елисаветинский храм г. Бобруйска.
1 место
- Коровинская Ольга Владимировна, Свято-Иверский храм г.Бобруйска;
- Коршак Наталия Анатольевна, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска».
2 место
- Семья Редько: Наталья, София и Ефросиния, ИП «Редько»;
- Яромич Наталья, ООО «Алмаз-Люкс»;
- Храм в честь святителя Николая Чудотворца, д. Свислочь.
3 место
- Чернявская Лилия, объединение по интересам «Ассорти» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;
- Коллективная работа объединения по интересам «Ассорти» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;
- Зизюн Елена, прихожанка Свято-Елисаветинского храма г.Бобруйска;
- Самбук Инесса Михайловна, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска».
Специальными дипломами в номинации «Букеты» награждены:
- Зинкова Таисия, ГУО «Гимназия №1 г.Осиповичи»;
- Косинова Татьяна Евгеньевна, ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»;
- Пациёнок Людмила, председатель ПО ОО «БСЖ» «Молодёжная».
В номинации «Искусственные цветы» победителями признали:
1 место
- Климантович Ольга (ремесленник) и Ксения (учащаяся ГУО «Средняя школа №9 г.Бобруйска»).
Дипломами участника награждены:
- Живун София, ГУО «Гимназия №3 г.Бобурйска»;
- Сестричество Свято-Елисаветинского храма г. Бобруйска;
- Трофимова Александра, объединение по интересам «Ассорти» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;
- Любанец Ирина, ПО «Забота» БГО ОО «Белорусский союз женщин»;
- Куприна Светлана Алексеевна, УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;
- Григорович Марина Игоревна, педагог объединения по интересам: «Колорит» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;
- Лакиза Анна Игоревна, педагог объединения по интересам: «Радуга красок» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»;
- Бобкова Ксения Феликсовна, заведующая отделом ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска».
Благодарностью Епископа Бобруйского и Быховского Серафима за организацию и активное участие в подготовке и проведении выставки-конкурса отмечены:
- Свято-Елисаветинский храм г.Бобруйска настоятель Протоиерей Виктор Толох;
- УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска», директор Ирина Александровна Роскач;
- УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3 г.Бобруйска» главный врач Наталия Владимировна Кизимова;
Светлана Алексеевна Куприна костюмер УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»;
- Наследникова Ирина, прихожанка Свято-Елисаветинского храма г.Бобруйска
- Бобруйская городская организация ОО «БСЖ», председатель Нина Федоровна Костян.