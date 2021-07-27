В Бобруйске на пешеходном переходе сбили подростка
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26 июля около 17:25 54-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat по улице Ульяновской, в районе дома 21 совершил наезд на 14-летнего бобруйчанина, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован.
Пешеходный переход - место повышенной опасности.
Подъезжая к переходу, водителю нужно заранее снизить скорость движения и уступить дорогу пешеходам.
Внимательнее важно быть и самим пешеходам. Перед тем, как выйти на проезжую часть, пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.
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