В Бобруйске на пешеходном переходе сбили подростка

26 июля около 17:25 54-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat по улице Ульяновской, в районе дома 21 совершил наезд на 14-летнего бобруйчанина, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован.

Пешеходный переход - место повышенной опасности.

Подъезжая к переходу, водителю нужно заранее снизить скорость движения и уступить дорогу пешеходам.

Внимательнее важно быть и самим пешеходам. Перед тем, как выйти на проезжую часть, пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.