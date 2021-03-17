В Бобруйске мужчина похитил крупную партию удобрений на предприятии

Сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома и Могилевского РОВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены факты хищения крупной партии удобрений с госпредприятия в г. Бобруйске.

Правоохранителями пресечена преступная деятельность должностного лица. Мужчина похищал удобрения с предприятия, на котором работал.

По предварительной информации на протяжении января-февраля 2021 года он совместно с представителями коммерческих организаций в нерабочее время организовал заезд грузовых автомашин на территорию одного из бобруйских предприятий, которые и вывозили удобрения. Затем их продавали на территории Российской Федерации.

В общей сложности с предприятия было вывезено более 130 тонн минеральных удобрений на сумму около 49000 рублей.

Более половины похищенного, благодаря оперативной работе сотрудников БЭП, возвращены в хранилища. Удобрения предназначались для использования в предстоящей посевной кампании в Могилевской области.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Следователями его действиям дана правовая оценка, возбуждены уголовные дела.