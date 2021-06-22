В Бобруйске ликвидируется одна из первичных профсоюзных организаций
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Первичная профсоюзная организация коммунального дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг "Бобруйская аварийно-диспетчерская служба" Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий сообщает о ликвидации организации. Прием претензий осуществляется в течение 1 месяца.
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