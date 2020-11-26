В Бобруйске «Лада» при повороте не уступила дорогу Audi. Водитель и его пассажирка госпитализированы

В 18 часов 55 минут в Бобруйске на перекрестке улиц Минская и Октябрьская 31-летний житель города Кировск, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», при совершении левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Audi A4, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель «ВАЗ» и его 30-летняя пассажирка получили травмы, с которыми были госпитализированы.

Согласно ПДД, при повороте налево водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо.

За прошедшие сутки (25 ноября) на дорогах области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

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