В Бобруйске и районе проходит акция МЧС «С заботой о безопасности малой родины»

Вот уже второй год подряд по всей стране с большим размахом проходит республиканская акция МЧС «С заботой о безопасности малой родины», которая направлена на проявление внимания, поддержки и тепла к людям «золотого возраста» и, что самое главное, создание для них безопасных условий проживания.

Каким должно быть лето? Формула идеального лета проста и незамысловата: лето должно быть солнечным, веселым, вкусным, продуктивным и самое важное – безопасным. Лето – это горячая пора для сельчан и дачников. Зачастую в ежедневной круговерти, а также в поисках новых дачных лайфхаков любители сельской жизни забывают о ее безопасности. Чтобы этого не произошло, а заодно отвлечь от дел огородных, спасатели предложили достойную альтернативу. Провести время с пользой помогла новая, но уже так полюбившаяся акция «С заботой о безопасности малой родины».

Основная цель мероприятия – напомнить пожилым людям правила безопасности, акцентировать внимание на безопасные условия проживания, а также обучить правильным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Так как данная аудитория особенная, спасатели подошли к решению этого вопроса со всей ответственностью. И надо отметить, пропагандистам это удалось. Специально для старшего поколения работники МЧС задействовали наиболее креативные и нестандартные формы работы, в которых нашлось место не только «безопасному ликбезу», но и ярким развлекательным моментам.