В Бобруйске и районе проходит акция МЧС «С заботой о безопасности малой родины»

Вот уже второй год подряд по всей стране с большим размахом проходит республиканская акция МЧС «С заботой о безопасности малой родины», которая направлена на проявление внимания, поддержки и тепла к людям «золотого возраста» и, что самое главное, создание для них безопасных условий проживания.
Каким должно быть лето? Формула идеального лета проста и незамысловата: лето должно быть солнечным, веселым, вкусным, продуктивным и самое важное – безопасным. Лето – это горячая пора для сельчан и дачников. Зачастую в ежедневной круговерти, а также в поисках новых дачных лайфхаков любители сельской жизни забывают о ее безопасности. Чтобы этого не произошло, а заодно отвлечь от дел огородных, спасатели предложили достойную альтернативу. Провести время с пользой помогла новая, но уже так полюбившаяся акция «С заботой о безопасности малой родины».
Основная цель мероприятия – напомнить пожилым людям правила безопасности, акцентировать внимание на безопасные условия проживания, а также обучить правильным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Так как данная аудитория особенная, спасатели подошли к решению этого вопроса со всей ответственностью. И надо отметить, пропагандистам это удалось. Специально для старшего поколения работники МЧС задействовали наиболее креативные и нестандартные формы работы, в которых нашлось место не только «безопасному ликбезу», но и ярким развлекательным моментам.
Вооружившись знаниями, полезными обучающими играми, а также наглядно-изобразительной продукцией спасатели решили пойти ва-банк и поработать с «почтенной группой» напрямую, присоединившись к маршруту движения торговой автолавки, тем самым дав старт проекту «Автолавка безопасности». И идея оправдала себя: жители деревень, без сомнения, были приятно удивлены. В этот день у каждого посетителя «Автолавки безопасности» появилась возможность не только приобрести нужные товары, но и укрепить знания по безопасности, научиться оказывать первую помощь, купить автономный пожарный извещатель, сделать необычную фотографию на память. Без внимания не остался никто. Бабушки, дедушки, взрослые и ребятня с азартом включились в предложенные активности и с интересом общались с гостями.
Нестандартно доставить безопасность прямо к адресатам решили работники МЧС, которые проехали по деревням на специальных автомобилях. Используя сигнальное громкоговорящее устройство, спасатели рассказывали об основных причинах пожаров и иных чрезвычайных ситуаций. Особый акцент был сделан на профилактику пожаров в доме: внимательное отношение к электроприборам, правильность эксплуатации отопительных приборов, газового оборудования, что особенно актуально для жителей населенных пунктов, где обустройство дома такими благами цивилизации является наиболее распространенным.
Учитывая складывающуюся обстановку пропагандисты не боялись менять уже проверенные временем формы профилактической работы и добавлять новые, инновационные. С большим удовольствием юные спасатели поддержали предложение поделиться секретами безопасности с представителями уважаемого возраста. Учитывая тот факт, что для пожилых и одиноких людей очень важны социальные контакты, ребята решили донести нужную информацию по средствам писем. Сначала дети выбрали своих адресатов, а потом принялись старательно выводить их имена на конвертах. Письма получились очень милыми, но с такими важными правилами безопасности. В обязательном порядке в каждый конверт дети вкладывали чек-лист с перечнем вопросов, позволяющим самостоятельно проверить противопожарное состояние. Приятным бонусом для каждого получившего такое письмо стало информационное пособие «МЧС Беларуси: помощь рядом» и красочный буклет «Полезные советы от МЧС». Некоторые ребята отдалялись от выбранной темы безопасности и просто рассказывали о своих увлечениях и достижениях. Однако спасатели уверены, что, получив такое письмо, каждый задумается о безопасности и получит заряд положительных эмоций.
Чтобы задействовать в акции все уголки страны, даже самые отдаленные, работники МЧС совместно со специалистами ОСВОДа и авиации доставляли посылки водным транспортом и на вертолетах. Внутри бандеролей можно было найти все, что нужно для профилактики чрезвычайных ситуаций: аптечку, пожарный извещатель и тематические буклеты. Партия безопасных посылок оказалась очень востребованной среди приверженцев уединения с природой.
На этом приятные сюрпризы от спасателей не закончились. «Очумелым ручкам», а также тем, кто умеет строить своими руками и мыслить креативно работники МЧС предложили принять участие в смотре-конкурсе на лучшее оформление приусадебного участка и агроусадьбы «Ландшафтный дизайн МЧС». При создании безопасного участка фантазия не ограничена ничем: установка декоративных элементов, создание композиций из кованых изделий, поделок, целых арт-объектов и скульптур малых форм, оформление клумб и фигурная стрижка газонов – все это может с легкостью найти свое место на придомовой территории. Таким образом, используя оригинальный подход в создании ландшафтных шедевров и интуицию самые талантливые и настойчивые смогут покорить заветный пьедестал. И пусть не всем улыбнется удача, это не главное. Для спасателей каждый конкурсант уже победитель. Ведь если у человека появилось неоспоримое желание внести лепту в пропаганду безопасности и проверить силы в таком необычном проекте от МЧС, значит, свой выбор он сделал, приняв решение жить безопасно. А это по-настоящему дорогого стоит.