В Бобруйске действуют выездные вакцинации
bobrlife.by 124 0
Администрация КУП «ЖРЭУ Первомайского района Бобруйска» информирует о том, что 22 сентября в двух общежитиях города пройде выездная вакцинация.
с 18:00 до 19:30 на 1 этаже общежития по ул. Ульяновская 106,
с 19:40 до 21:00 на 1 этаже общежития по ул. Гагарина 10 будет проводится выездная вакцинация от короновирусной инфекции.
Сделать прививку может любой желающий от 18 лет, перед прививкой осуществляются консультация и осмотр врача, с собой необходимо иметь паспорт.
Пожалуйста, помните о соблюдении масочного режима! Берегите себя и своих близких.
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