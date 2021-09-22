В Бобруйске действуют выездные вакцинации

Администрация КУП «ЖРЭУ Первомайского района Бобруйска» информирует о том, что 22 сентября в двух общежитиях города пройде выездная вакцинация.

с 18:00 до 19:30 на 1 этаже общежития по ул. Ульяновская 106,

с 19:40 до 21:00 на 1 этаже общежития по ул. Гагарина 10 будет проводится выездная вакцинация от короновирусной инфекции.

Сделать прививку может любой желающий от 18 лет, перед прививкой осуществляются консультация и осмотр врача, с собой необходимо иметь паспорт.

Пожалуйста, помните о соблюдении масочного режима! Берегите себя и своих близких.