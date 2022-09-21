В Бобруйске дан старт гастрольному туру Брянского областного театра юного зрителя. Рассказываем, какие спектакли покажут следующими

Вечером 21 сентября в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске прошел гастрольный спектакль Брянского областного театра юного зрителя.

С 21 по 24 сентября в Бобруйске проходят гастроли Брянского областного театра юного зрителя. Всего российские актеры покажут три постановки. Драму «Как Зоя гусей кормила» (16+) вновь покажут 24 сентября. Начало в 18.00.

Сюжет пьесы «Как Зоя гусей кормила» современного драматурга Светланы Баженовой полностью списан с жизни. Отношения одинокой матери и единственного сына часто бывают сложными, но в пьесе они эксцентричны. Спектакль заставляет задуматься о вечных проблемах – первой и последней любви, мимолетности счастья, разрушительной силе зависти и последствиях слишком эгоистичной материнской опеки.

Юным зрителям презентуют два музыкальных спектакля. «Финист – Ясный Сокол» (0+) по мотивам русской народной сказки запланирован на 22 сентября в 18.00 и 24 числа в 10.00.

Спектакль создан по мотивам русской народной сказки о Финисте — Ясном Соколе. В стародавние времена жил на Руси богатырь и звали его Финист. Он полюбил Елену Прекрасную и был назначен день свадьбы. Но тут вмешался Чёрный Ворон, который похитил невесту Финиста. В сказке добрым героям предстоят волшебные превращения, чтобы сразиться с врагами и одолеть их. Зло в результате будет повержено, а добро и народные герои одержат победу.

Музыкальную сказку в двух действиях «Дядя Федор, пес и кот» (0+) зрители смогут увидеть 23 сентября в 18.00 и 24 числа в 11.00.

Кто не умиляется при виде Кота Матроскина, пса-фотографа Шарика, мальчика, которого за самостоятельность зовут «Дядя Фёдор», а также их соседа – почтальона Печкина, мамы и папы Дяди Фёдора? Воплощённые артистами Брянского театра юного зрителя на сцене, герои этой повести так же веселы, остроумны, искромётно шутят и поражают зрителей своим обаянием. Приходите и убедитесь!

Подготовил Виктор ЧАБАН, фото автора и с сайта teatr-bobr.by.