Гастрольный спектакль «Как Зоя гусей кормила» Брянского областного театра юного зрителя показали в Бобруйске

Вечером 21 сентября в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске состоялся гастрольный спектакль Брянского областного театра юного зрителя.

Российский театр презентовал бобруйскому зрителю драму «Как Зоя гусей кормила» от современного автора Светланы Баженовой. В спектакле рассказывается об отношениях одинокой матери и взрослого сына.

После театрального зрелища мы пообщались со зрителями и узнали, что они думают об этой постановке:

– Мне всю жизнь нравится театр, хожу с подругой часто и люблю смотреть спектакли, – рассказала Людмила Степановна. – В каждом есть что-то такое, что можно подчеркнуть для себя хорошее. А здесь интересна такая тематика, как мама воспитала сына. Спектакль жизненный. Подача необычная. Желаю им успехов, – поделилась постоянный зритель Людмила Кудрявцева.

– В наш бобруйский театр я хожу часто, как нахожу время. Очень-очень нравится. Сегодня наша первичная профсоюзная организация предоставила нам билеты, – сказала Валентина Шех, член профсоюзной организации государственного лесохозяйственного учреждения «Бобруйский лесхоз». – Что касается спектакля, то он очень поучительный. Немножко тяжелый. Учит тому, что детей надо отпускать вовремя, чтобы они создавали свои семьи. Приятно видеть и гастрольные спектакли, наше учреждение культуры дает возможность продемонстрировать свои постановки не только белорусским авторам, но и, например, как сегодня, российским. Необычная форма подачи творческого материала. Понравилась как сама игра актеров, так и музыкально-визуальное сопровождение. Впервые такое вижу, – восторженно сказала Валентина Владимировна.

– Посещаю наш театр, когда есть возможность. Сегодня пришла с подругами. Этот спектакль был великолепный. Мне очень понравилось. Было довольно необычно, потому что в бобруйских спектаклях я такого не видела. Для меня это что-то новое. Игра актеров, само собой, понравилась, – поделилась Полина Собчук, учащаяся 10 «В» класса ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска».

По окончании спектакля зал аплодировал стоя. В знак гостеприимства, по традиции, актеры получили цветы от председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Александра Студнева.

78-й театральный сезон открылся в бобруйском театре 16 сентября мелодраматической комедией и теплыми словами.

С 21 по 24 сентября в Бобруйске проходят гастроли Брянского областного театра юного зрителя. Всего российские актеры покажут три постановки. Драму «Как Зоя гусей кормила» (16+) вновь покажут 24 сентября. Начало в 18.00.

Юным зрителям презентуют два музыкальных спектакля. «Финист – Ясный Сокол» (0+) по мотивам русской народной сказки запланирован на 22 сентября в 18.00 и 24 числа в 10.00. Музыкальную сказку в двух действиях «Дядя Федор, пес и кот» (0+) зрители смогут увидеть 23 сентября в 18.00 и 24 числа в 11.00.

Виктор ЧАБАН, фото автора.