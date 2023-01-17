В Бобруйске будет презентована выставка, посвященная Раулю Валленбергу

В Беларуси к Международному дню памяти жертв холокоста (27 января) еврейская община традиционно организует памятные мероприятия, траурные митинги, презентации выставок и фильмов, чтение лекций и события иного формата, чтобы сохранить память о катастрофе и привлечь к этому процессу еврейскую и нееврейскую аудиторию, сообщили БЕЛТА организаторы.

В этом году Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин организовал по всей Беларуси цикл мероприятий. Уже 17 января в Минске пройдет презентация фильма о еврейском сопротивлении, а 25 января аналогичное мероприятие состоится в Витебске. Также будет презентована выставка, посвященная Раулю Валленбергу, в Слуцке, Солигорске и Бобруйске.

Памятные церемонии с 25 по 27 января будут организованы непосредственно еврейскими общинами по всей Беларуси. Также 25 января в 137-й столичной школе запланирован образовательный семинар о Минском гетто. На следующий день, 26 января, в Минске пройдет традиционный памятный вечер-реквием с участием бывших узников гетто.

Планируется открытие тематической выставки ко Дню памяти жертв холокоста в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Завершится программа 27 января в Витебске церемонией награждения праведников народов мира.

Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин ежегодно выступает организатором и партнером мероприятий ко Дню памяти жертв холокоста, установленному Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Дата 27 января выбрана неслучайно: в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим.