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Происшествия

В Бобруйске автомобиль не уступил дорогу мотоциклу — мотоциклист в больнице

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В Бобруйске автомобиль не уступил дорогу мотоциклу — мотоциклист в больнице

В Бобруйске автомобиль не уступил дорогу мотоциклу. ДТП произошло 4 сентября в 13.30.

Как сообщили в УВД облисполкома, водитель автомобиля Mazda при повороте налево в районе дома 84 на улице Рокоссовского не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал во встречном направлении.

- 53-летний водитель двухколесного транспортного средства прибегнул к экстренному торможению, не справился с управлением и упал, - рассказали в УВД облисполкома.

С травмами бобруйчанин госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

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