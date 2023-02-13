В Бобруйск приедет Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа

Комедия-фарс в двух действиях "Любовь и налоги", 30 марта в 18:00

Современной молодежи непросто разорваться между такими разными ценностями – стремлением к успеху и деньгам, родительской заботой и любовью.

Приглашаем Вас посетить гастроли Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа и от души посмеяться!

Спектакль идет на белорусском языке.

Трагикомедия в двух действиях "Похороните меня за плинтусом", 31 марта в 18:00

Бабушка-деспот, дедушка-мямля и внук, такая, кажется, странная семья. Но между людьми может случиться что угодно. Трагикомедия "Похороните меня за плинтусом" покажет самые сокровенные глубины человеческих взаимоотношений.

Как выжить в атмосфере постоянной тирании? Только спрятаться в свой внутренний мир и там жить, как хочется...

Билеты приобретайте в кассе театра или на сайте teatr-bobr.by