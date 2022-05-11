В «Бобруйск- арене» тает лед!

Эта процедура проводится ежегодно в тёплое время года и ее необходимость заключена в нескольких факторах. В первую очередь - это техническое обслуживание всех систем, начиная с холодильной. Также, по мере надобности, ремонтируются борта, крепления и все сопутствующее оборудование. Ещё один важный нюанс - эстетический.

Продлятся технические работы до июля.

В связи с размораживанием льда сезон массовых катаний закрыт, но спортивный комплекс "Бобруйск-арена" продолжает функционировать. Для посетителей работает тренажёрный зал, теннис и бильярд, прокат велосипедов и уютное кафе с изысканными блюдами.